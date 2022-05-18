「YOLO！You only live once，你只會活一次。」當還沒賺夠錢你敢去過想要的生活嗎？是否曾嚮往著自己選擇的活在當下？已旅居匈牙利第3年的17LIVER島女Bobo，2020年新冠疫情爆發後，選擇靠17LIVE直播堅持她的旅歐生活，今年4月底起啟程展開她推延了2年的人生壯遊環歐計畫「用節慶環遊歐洲」，獨立自主每天過著自己要的快樂生活的Bobo，透過直播她的生活真貌提醒著大家：「YOLO!兵來將擋，水來土掩，沒有什麼事情是過不去的，何不做自己，活在自己選擇的當下！」

2年多前到匈牙利打工換宿，島女Bobo原本以為自己打工度假一年就會回台，沒想到意外愛上匈牙利而留下，帶著她在澳洲和加拿大存的所有家當，原本打算環歐壯遊一番，又意外因疫情打亂腳步，2020年5月全球新冠疫情爆發之際因國外整個封城影響讓她沒法有收入，島女Bobo開始加入17LIVE直播成為全職直播主，屬於旅遊系LIVER的島女Bobo也是17LIVE首位匈牙利旅遊LIVER，每天透過直播分享她最真實的旅歐生活，島女Bobo把自己歸類為生活主播，自詡自己的直播間就像「楚門的世界」，「我直播的才藝就是真實的呈現，我要讓大家知道在國外的生活模式。」島女Bobo覺得自己就是個簡單的女生，她說：「如果要說特別之處，只能說我在物質上很知足，生活態度會改變你的人生，放下物質，精神生活才是最重要的。」

被形容為像風一般的島女Bobo，從26歲第一次自助旅行起就開始自己決定要邁向世界何處，島女Bobo臉書粉專「匈牙利不只有布達佩斯」因帶著國旗和紅白拖在歐洲各地旅遊拍照開始受到網友關注，她說這趟歐洲行是帶著介紹台灣的心情出國的，才開始拿著國旗拍照在各地做起國民外交，目前她的國旗照已遍佈匈牙利、義大利、冰島、英國、比利時、盧森堡、希臘、荷蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞士等國家主要景點，島女Bobo所到之處都會想辦法讓國旗迎風飄揚或和當地人合影，經常會引起外國人感到新奇特別跑來詢問，還曾碰到在當地的台灣人跑來相認及合照。

物質上很知足的島女Bobo有一套自己的省錢旅遊模式，曾以3萬台幣環匈牙利30天，她分享獨特的旅遊型態：「能走路就不搭車，能搭便車就不搭大眾運輸工具，能搭大眾運輸工具就不搭計程車，能喝水就不喝飲料，沒有額外的零食除非是當地特殊需要品嚐的，只有需要沒有想要。」島女Bobo身在海外也經常參與各項宣傳台灣的旅遊展及華語文推廣活動，坦言充實好自己後的目標是想出書當作家或成為世界導遊，目前正在籌劃寫一本關於匈牙利的書，而正在進行的節慶環歐之旅，則是為了下一本書做準備。