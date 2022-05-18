警方在大同區民權西路225巷巷口，將胡男攔下。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方在車上起獲安非他命吸食器。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新店一名胡姓騎士9日晚間拒絕警員攔查，一路騎車逃了將近50公里，多名警員出動追捕，最後在大同區順利將其攔停，並在車內起出多組安非他命吸食器。

新店分局雙城所所長徐彪竣及段姓警員，本月9日凌晨1點多勤務結束後，發現26歲的胡姓騎士形跡可疑，打算上前攔查，不料胡男卻加速逃逸。

徐姓所長一路沿著中和、板橋、新莊、泰山追趕，過程中海山分局江翠所、北市大同分局民族所派出警力支援，最後凌晨2點5分，才在大同區民權西路225巷巷口，將胡男攔下，並在車上起獲安非他命吸食器。

胡男逃逸過程中，曾二度急煞，導致雙城所段姓警員及海山分局郭姓警員摔車，前者門牙斷裂、手腳挫傷，後者手腳也有多處擦傷，兩人經檢查後均無大礙。

後續警方將胡男帶回，依公共危險、妨害公務、傷害及毒品危害防制條例等罪偵辦；交通違規部分，胡男共吃了14張罰單，除了將面對52700元至78100元的罰款，還得吊扣牌照半年。

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