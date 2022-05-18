新竹市立棒球場工程進度進入最後階段，工務處指出，今年安排8場賽事，首場賽事將在7月22日登場。球場即將啟用，多位議員擔心交通和停車問題，包括棒球場出入口緊鄰住宅，周遭居民進出路線受阻，以及賽事期間交通堵塞、停車位不足等，要求市府妥善規畫賽事期間交通維運及接駁機制。

2019年新竹市政府斥近12億元原址重建市立棒球場，完工後將成為新竹唯一標準比賽球場，也是竹苗區唯一有1萬人觀眾席的比賽場地，另規畫有300個汽車停車格的地下停車場，可依賽事調度成機車停車格。市議會原訂18日至現場考察進度，但因趕工、疫情等原因，改至議會由工務處長葉時青簡報。

新竹市議員田雅芳、蕭志潔、陳治雄、廖子齊、劉崇顯、蔡惠婷及林彥甫陸續提出問題與建議。多位議員擔心，一旦球場啟用將引發嚴重交通問題，例如停車位不足、交通動線混亂、賽事期間周遭居民車道進出困難、步行動線及接駁車接送量能等，要求市府要有更細緻的配套措施。

另外，針對督導OT廠商、宣導民眾搭乘大眾運輸、對周遭居民應降到最低、如何有效帶動當地消費，以及場館無障礙動線、逃生動線等問題，議員也要求市府給出更多細節。後續營運部分，也請市府規畫棒球場地下停車場開放夜間時段市民月租等敦親睦鄰方案，增加車位使用率。