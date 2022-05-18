中央紀委國家監委網站18月通報，據駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會消息：中國人民銀行貨幣政策司前司長孫國峰，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。孫國峰被喻為新貨幣銀行理論的提出者、信用貨幣理論的集大成者。

官方簡歷顯示，孫國峰，男，漢族，1972年7月出生，黑龍江黑河人，中國社科院金融研究所經濟學博士，1996年8月參加工作，2000年5月加入中國共產黨。先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長、金融研究所所長、2018年8月任貨幣政策司司長；2022年5月免職。

孫國峰的論文《銀行間債券市場發展與中央銀行貨幣政策調控》，曾獲大陸首屆「中國債券市場發展」徵文特等獎（唯一最高獎）。並有

專著《第一排——中國金融改革的近距離思考》，獲2012年中國金融四十人論壇年度金融書籍。

孫國峰長期進行貨幣理論、貨幣政策和匯率政策研究，完成多項國家級重點研究課題。著有英文專著、中文專著，在核心學術期刊發表論文70餘篇，為《經濟研究》、《世界經濟》、《金融研究》、《國際金融研究》等核心學術期刊審稿人。曾應邀在美國史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、國際清算銀行、中國社科院、北京大學、清華大學、中國金融學會等機構學術演講。

中國百度百科介紹，孫國峰是大陸新貨幣銀行理論的提出者，信用貨幣理論的集大成者。2001年，孫國峰在經濟研究發表名為《信用貨幣制度下的貨幣創造與銀行運行》的署名文章，分析傳統貨幣創造理論的誤區及邏輯錯誤，這對信用貨幣理論的發展起到了顛覆性的影響。新貨幣銀行理論的提出，為後續有關貨幣金融問題的研究，提供了基礎性的分析工具。