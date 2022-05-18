坤達認為戴著眼鏡也能有年輕的時髦感。（KlassiC.提供）

坤達以《木曜4超玩》翻紅，近期又登上男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》擔任評審，他今（18日）公布再斜槓出任眼鏡品牌「歐夏雷.氏」CEO，表示：「有機會可以開創自己的眼鏡系列非常酷，因為木村拓哉也曾主理自己的眼鏡品牌，能跟偶像做一樣的事情覺得非常讚。」

坤達此次大開「眼」界，與陳凱倫之子陳銳的KlassiC.聯名，推出個人支線「KUNDA BY KlassiC.」，並主導一間設計時髦的眼鏡公司「歐夏雷.氏」為出發，親自帶領團隊打造具有年輕氣息、精緻細節、框形百搭的5款眼鏡與2款墨鏡。

坤達匠心獨運，他開心分享「歐夏雷」日文讀作o-sha-re (おしゃれ) ，基本上就是日文時髦、時尚的意思，「通常形容穿搭為主，但也延伸成髮型、人氣菜單、時髦空間等等，具有當下流行的時代感。」而「氏」則是姓的支系、稱學有專長或有聲望的人、學術派別等意思，他說：「象徵喜愛此系列的人，是一群擁有共同的美感價值觀的人們。」

坤達靈機一動，採用「歐夏雷」來傳達首度揮軍眼鏡界的概念，他表示：「戴著眼鏡也能有年輕的時髦感，好駕馭的框型不落窠臼，注重於細節的精緻品味！」讓戴眼鏡的朋友們，都能變成時尚都會感的「歐夏雷.氏」。

身為品牌CEO，坤達將生意經談論得頭頭是道，表示：「鏡框，早已不只是矯正視力及遮陽的工具，而是時髦的穿搭配件。」而坤達目前工作滿檔，除了參與綜藝節目之外，未來更不排除拍戲。