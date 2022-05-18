戴資穎的新家兼店面「戴萌TTY」由姐姐靖潔擔任店長，現在是穎迷朝聖地。（曹明正攝）

戴資穎的新家兼店面「戴萌TTY」曬出資穎征戰世界各地的選手證及帶回來的收藏，包括0元歐元紙鈔及高雄券。（曹明正攝）

世界球后戴資穎啟蒙地，鹽埕活動中心羽球館6年前拆除，原規畫做為運動中心2.0，後來政策調整，鹽埕運動中心落腳鹽埕國中體育館，為重新擦亮「球后球館」招牌，高巿府運發局公告啟動BOT，由民間自提興建鹽埕羽球館。

根據BOT公告內容，鹽埕羽球館應提供至少8面標準雙打羽球場地，並能做為羽球高階訓練、教學功能。其餘運動設施、附屬設施或營業開發項目，申請人得彈性規畫。另須有現金、電子票證、電子支付等多元支付方式。

做為公益回饋，球場每年應提供免費公益使用天數，讓高市府及其所屬機關、學校主辦，或其他機關、學校或團體舉辦非營利體育活動。球場也應規畫優惠使用方案，並於每年99國民體育日開放各項運動設施讓民眾免費使用。

至於申請人資格，必須是我國《公司法》設立的本國公司，或依我國法令設立的財團法人或社團法人，且其設立法規及章程得實際經營體育運動事業或運動訓練事業者為限，公司實收資本額或法人財產總額不得低於2000萬元。

鹽埕活動中心拆了後，戴資穎在左營的新家兼店面「戴萌TTY」今年3月開幕成了穎迷朝聖的地方，由姐姐靖潔擔任店長，裡頭曬出資穎從小到大的選手證及征戰世界各地帶回來的收藏，包括0元歐元紙鈔及高雄券，由戴媽胡蓉整理。