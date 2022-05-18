中國人民解放軍近年加強演練遠程飛彈的反艦能力，不僅以美國航母為標靶，根據最新曝光的衛星照片，台灣東北方的蘇澳軍港也疑似成為解放軍的攻擊目標。美國之音引述觀察人士指出，不論解放軍演練的目標為何，中國在反艦彈道飛彈技術上的長足進步都不容小覷，其射程之遠，連駐關島的美軍基地都恐怕籠罩在其威脅下。

《美國海軍研究協會新聞》(USNI News)上周報導指出，根據最新的衛星圖像，中國在新疆若羌地區的塔克拉瑪干沙漠東側，疑似新建了更多的大型模擬標靶，其中包括一座海軍基地。

對此，前台灣海軍新江軍艦艦長呂禮詩在接受美國之音採訪時表示，他比對過美軍在亞太地區曾進駐過的幾個港口後發現，解放軍在新疆新建的模擬碼頭，與台灣東北角的蘇澳港海軍基地高度相似，包括停泊在港、作為移動標靶的驅逐艦，也疑似是台灣海軍噸位最大的紀德級驅逐艦。

呂禮詩說：「我比對過日本的橫須賀還有佐世保，還有菲律賓的蘇比克灣，還有關島（美軍基地），其實這幾個地方都沒有符合的一個碼頭。結果我回頭來比對台灣的幾個軍港，根據我以前服役的經驗，因為我經常進駐蘇澳，我第一個反應就是應該是蘇澳。如果說把Google的地圖調出來由空拍做一個比對，其實幾乎就是一模一樣，連驅逐艦停的那個位置也都相符。」

蘇澳港背對台灣的中央山脈，面向太平洋，比台灣西岸的港口多了一層天然屏障。台灣駐紮在蘇澳海軍基地的艦艇，包括海軍戰力最強的四艘紀德級驅逐艦、以及八艘諾克斯級巡防艦。

換言之，解放軍不僅以美國航母為攻擊目標，蘇澳軍港也恐成為解放軍發動對台攻擊的第一目標，因為去年11月的衛星圖照顯示，解放軍在此新疆沙漠地區早已設置多個大型移動標靶，該標靶等比例仿照美軍的航空母艦和驅逐艦等海軍艦隊，以作為中國火箭軍的導彈試射目標。

而美國太空技術公司麥克薩爾技術公司(Maxar Technologies)近期拍攝到的衛星照片更進一步發現，位於原仿美軍航母標靶的西南方約8英里處，解放軍疑似新增了一個全尺寸碼頭和類似驅逐艦的標靶。

據法新社報導，解放軍今年二月曾在此進行類實戰驗證，其中一枚試射的飛彈精准擊中標靶軍艦的艦身，但該標靶隨後遭迅速拆除。

《USNI》分析，根據這些標靶的性質、位置以及遭受炮擊的痕跡來研判，中國火箭軍正在強化彈道導彈的操練，其中包括對軍艦具殺傷力的高超音速反艦彈道導彈（ASBM）。

國政基金會副研究員揭仲也認為，新疆沙漠地區出現的港口標靶，確實很像台灣的蘇澳軍港。他說，中共過去曾仿造過台灣的地標建物與設施用於軍演當中。

揭仲分析：「共軍基本上因為強調實戰化練兵，希望在一個比較仿真的、模擬的場景中，去針對它的戰術、戰法做驗證；它之所以要弄這些模擬的地景，主要就是看彈道飛彈實際的落點，是否能夠準確命中目標，以這個來看，就是在港中的軍艦。」

前台灣海軍艦長的呂禮詩指出，中共一旦對台發動攻擊，台灣海、空軍的第一個動作就是就地進行戰力防護。2005年起陸續成軍的紀德級艦隊會選擇蘇澳港作為母港，除了天然深水港的優勢外，台灣也是看准了，中共當時的火、兵力投射尚無法直達台灣東岸，因此最適合保存海軍戰力。

呂禮詩表示，相位陣列雷達是一種可以提供艦艇全方位無死角的目標追蹤設備，但台灣的紀德級軍艦未配備此雷達，因此缺乏偵搜、射控，甚至攔截反艦彈道飛彈的能力。他說，如果解放軍已經在模擬攻擊在港驅逐艦，蘇澳基地很有可能將承受「第一擊」，這代表台灣海軍最強的戰力將首當其衝面臨最嚴峻的挑戰。

呂禮詩說：「解放軍講究實戰化，也就是說，它現在在這邊演練，未來這裡就是作戰海域。如果是這樣的話，即使我們的紀德級艦或者成功級艦，中華民國各型驅逐艦或巡防艦從蘇澳出港，或者是從西岸疏泊到東岸來，一樣都會面臨解放軍的威脅。」

部分軍事專家認為，解放軍一旦犯台，必定是火力齊發，針對台灣重要的設施與戰力全面打擊，蘇澳基地只會是目標之一，不會是唯一。

揭仲說，解放軍已經具備對第一島鏈的目標24小時全時監控的能力，其火箭軍的年度訓練還特別加強演練，部隊在無預警狀態下接到命令，全旅快速抵達指定的戰術位置，並在接獲衛星傳達的精確目標後，迅速展開射擊。

揭仲認為，共軍一旦開戰，在大規模登陸前的「聯合火力打擊」階段，就會優先殲滅台灣的海、空軍戰力以及情報、監視、偵察與防空系統，解放軍的彈道飛彈除了將攻擊機場外，也將企圖擊毀在港中的軍艦。

美國蘭德公司國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）則表示，解放軍的第一波優先打擊目標可能包括台灣的防空雷達、防空飛彈、軍事指揮總部以及可能保存戰機的所有設施，不論位處西岸或是東岸。

美國喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker）也同意，為了迫使台灣政府和人民投降，並且讓美國來不及協防台灣，解放軍的第一擊將採取速戰速決的策略，以全面摧毀台灣的抵抗意志和戰力。

亨澤克表示，以北京的角度來看，只打擊台灣的單一基地或地區，結果可能適得其反，不僅讓台灣仍能保留動員能力，也讓美國、日本爭取到時間協防，甚至參戰。

亨澤克說，全台灣的軍事基地、基礎設施、後勤節點、雷達，甚至是海底電纜，都會是中共優先打擊的目標。台灣必須備戰，承受針對全國範圍的第一波攻擊。

軍事觀察人士還指出，除了中共是否鎖定台灣的蘇澳軍港外，另一個值得關注的發展是，解放軍的擊殺軍艦能力顯著提升，位於第二島鏈的美軍關島基地恐也籠罩在其反艦彈道導彈的射程威脅內。

美國蘭德公司的何天睦表示：「中國彈道導彈對美國和台灣軍隊構成高度威脅。中國的中程導彈可以直擊美國在關島的基地，尤其以東風-21D中程彈道導彈和東風-26中程彈道導彈的射程和準確度而言，甚至有可能瞄准並打擊在第一和第二島鏈周邊航行的美國航母和軍艦。」

目前人在美國華盛頓的前台灣戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥也說，解放軍已有能力攻擊台灣的蘇澳基地或是美國的關島基地，但真正該關注的是解放軍能否獲得「即時」的目標情報。

廖宏祥表示：「解放軍要模擬攻擊蘇澳港或是關島，它的飛彈要打到關島不是困難，但是問題是要做精確的導引攻擊。它是不是能夠即時取得目標情資（Realtime target acquisition intelligence），這個是不確定的，這是要實戰驗證才可以知道。」

對於新疆沙漠區的艦艇模型標靶接連遭揭露，喬治梅森大學的亨澤克推測，解放軍疑似在打心理戰，讓美、台被其反艦彈道導彈的威力所震懾

自美國海軍陸戰隊退役的亨澤克說：「我認為，這些標靶主要在刻意示警。換言之，與其說解放軍是用這些標靶來測試導彈，還不如說解放軍更想讓台北與華盛頓看到其戰力和嚴肅面對開戰的準備，因為這些標靶就放在美國衛星所能輕易偵察到的位置。

亨澤克直言，要精準擊中數百英里外的目標絕非易事，美軍可是經歷了數十年的開發、部署與使用，才奠定了遠程打擊力的基礎。

他表示，中國也投入了大量資源發展遠程打擊力，合理推測其目前的遠程打擊武力應勝過俄羅斯，但解放軍畢竟在這方面還是新手，也缺乏實戰經驗，現在還很難評估其能力是否已追趕上美軍。

亨澤克強調，即便中國的反艦彈道導彈真能精準命中航行於西太平洋的美軍艦艇，北京也不見得敢開火，因為這將推升區域的緊張局勢。他說，現在無法預測美國人民對於航空母艦一旦被解放軍擊沈會有什麼反應，但可以想像的是，「自我克制」絕對不會是美國人民的可能反應之一。