電動機車龍頭Gogoro 開啟業界之先河，設立首間由綠電供電營運的新銷售據點 - Gogoro 桃園中華都會概念店，即日起開始試營運、並規劃於 5／21 正式開幕。繼建置太陽能電池交換站後，Gogoro 逐步探索提高使用再生能源的可能性。全新開幕的桃園中華都會概念店更打造了專業的 Gogoro Café 店中店，不僅提供賞車消費者與車主休憩聚會的舒適空間，還有寬敞的賞車區域與複合式的完整服務。

拓展據點和維修中心，提升服務量能與品質，一直是 Gogoro 持續努力的目標。秉持品牌推廣永續能源的理念，呼應全球淨零排放趨勢，Gogoro 桃園中華都會概念店每年的電力需求約為 30 萬度，將設定 100 ％ 綠能供電為銷售之外的營運目標，透過經濟部能源局核可之再生能源售電業者（配合的是天能綠電、陽光伏特家和富威電力等再生能源售電業者），以再生能源轉供與再生能源憑證方式達成 100％ 綠電使用，未來 Gogoro 將規劃更多的綠電營運門市及落實更多綠電的應用場景。

踏入全新 Gogoro 桃園中華都會概念店，映入眼簾的是開闊明亮的新車展示區及客戶休息區，展示空間陳設 Gogoro 全系列車款，消費者能在眾多車款中挑選出最適合自己的座駕；客休區運用淺色木紋的暖系材質，嘗試在擁擠的水泥森林中，營造出讓客人感到放鬆與自在的休憩氛圍。

除了導入綠電營運，Gogoro 桃園中華都會概念店另一個重要的服務亮點，是迎來全台首間的 Gogoro Café 店中店，極簡自然的設計風格，輔以明亮的白色基調，不但在視覺和嗅覺上帶給客人舒適、輕鬆的感覺，在欣賞 Gogoro 新車之餘，還能夠在店裡品嘗由專業咖啡師沖泡的咖啡。

一杯咖啡在手，自然不能少了甜品相伴，Gogoro Café 將不定期的與知名甜點品牌合作，推出快閃嚴選點心小食，為每一位前來賞車的客人，用心雕琢愉悅的體驗和美好的時光，寬敞舒適的店內空間也規劃成為日後車主聚會的新據點，車主可透過門市官網預約使用共享空間舉辦活動，咖啡搭配甜品，分享彼此的騎旅生活。