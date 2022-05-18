霧峰觀光大使陳永進也是攝影高手，捕捉烏溪河畔的夕陽美照，發揮行銷觀光最佳「影」響力。（陳永進提供／盧金足台中傳真）

陳永進獲台中市霧峰區區長陳宗祈頒發觀光大使證書，他花近5個月時間繞騎霧峰20個里逐一拍照，規畫「霧峰最美18公里」輕旅行路線，編撰成有溫度的旅遊書。（陳永進提供／盧金足台中傳真）

霧峰觀光大使陳永進從大學教職退休後，投入地方觀光導覽，讓更多人認識霧峰風情。（陳永進提供／盧金足台中傳真）

退休大學教授陳永進，把留學英國的浪漫留給家鄉，獲霧峰區長陳宗祈頒發觀光大使證書，他花近5個月時間繞騎霧峰20個里逐一拍照，規畫「霧峰最美18公里」輕旅行路線，編撰成有溫度的手冊，經由他的鏡頭和雙腳騎乘，帶大家認識霧峰之美。

霧峰區公所官網最近貼文陳永進的攝影作品，吸引很多粉絲按讚，擔任霧峰觀光大使，陳永進視為光榮任務，熱心為來霧峰的民眾導覽植物與建築物，還帶頭騎乘自行車讓遊客來趟暖旅行。

陳永進說，因為自己熱愛自行車運動，環保的綠色交通工具，又可以隨騎隨停，深入大街小巷，將沿途見到的美景與感受，完成第1本「霧峰最美18公里」單車輕旅行路線手冊，付梓出版後，繼續整理第2本有關霧峰的手冊。

霧峰好山好水，生態資源豐富，適合推廣休閒觀光產業，區內聞名的「望月峰-獻堂登山步道」與「中心瓏登山步道」坡度平緩，沿線風景優美，是遊客健行遊憩熱門路線。

但兩步道相鄰但不相接，遊客只能通行產業道路才能相互銜接，為改善人車爭道險象，霧峰區公所斥資逾1298萬元，新闢「霧峰生態植物園區步道」，日前完工啟用。

霧峰舊稱「阿罩霧」，區內的國定古蹟霧峰林家宮保第園區是台灣第一閩南式建築，陳永進不只遊歷古蹟如數家珍，對自行車路線也以自己體驗田野之美，騎出心目中「霧峰最美的18公里」，不藏私的提供車友騎車暢遊。

陳永進建置粉絲專頁《阿罩霧單車遊記》，還吸引旅行業來探訪，擔任霧峰觀光大使，從民間出發的力量，接地氣也帶來拚觀光的超人氣。