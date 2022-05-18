端午節連續假期將屆，交通部高速公路局預期將有大量返鄉及出遊旅次，國道會有大量車潮，因此規劃4條國道長途及7條地區短途替代道路，讓民眾盡量避開壅塞路段及時段。

高公局針對國道易塞車路段規劃4替代道路，長途若遇到國道主線壅塞，建議改走替代道路，包括國5頭城至坪林北向改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向改走台61線、國6舊正至台中地區雙向改走台63線。

地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛上國道，多利用省、縣道，包括湖口、竹北至新竹雙向、台中大雅至彰化員林雙向、新北土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、台中快官至南投草屯雙向、南投中興至台中北向，及高雄田寮至旗山東向等7條。

高公局表示，連假第1、2日（6月3日、4日）凌晨0時至中午12時，國5實施南向石碇及坪林入口匝道封閉，建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。

國5北向壅塞時，往台北的用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5，避開車潮。