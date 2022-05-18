國際刑事法院今天派出42人團隊前往烏克蘭，調查俄羅斯入侵烏克蘭涉及的戰爭罪行，號稱國際刑事法院成立以來最大規模的調查團隊。

法新社報導，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，團隊成員包括調查人員、鑑識專家以及支援人員，將和烏克蘭當局合作。

卡林汗發表聲明說：「這是我的辦公室設立以來， 最大規模的單一現地調查團隊。」 國際刑事法院成立於2002年，主要任務在調查世界最嚴重的罪行。

卡林汗並說，這個團隊將「推進國際刑事法院管轄的犯罪調查行動，以協助烏克蘭國家當局」。

卡林汗在莫斯科2月24日入侵烏克蘭4天後，即宣布將對俄羅斯所涉戰爭罪行和違反人道罪進行調查。

卡林汗4月曾前往烏克蘭，視察基輔郊區布查（Bucha）鎮，法新社記者4月2日在當地目睹至少20具屍體橫躺街頭。

卡林汗當時還說，烏克蘭是犯罪現場。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110518