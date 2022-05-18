雲林縣東勢鄉私娼寮因疫情衝擊僅剩3、4戶，業者表示快散市了。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉「豆干厝」私娼寮，前年疫情暴發後，警方為防疫加強取締，去年疫情3級警戒顧客大減，今年則因確診人數暴增，幾乎無人上門，警方18日表示目前私娼寮僅剩3、4戶，均是租屋在此居住者，已變成「純住家」，其他流動私娼都已消失，1名私娼說經過2年多的疫情衝擊，「豆干厝」恐將因此「散市」消失了。

東勢鄉公所後方有1排19間矮房的私娼寮，已有4、50年歷史，由於外觀看似豆干，地方稱為「豆干厝」，又因矮房對面有1處竹林，且為地方帶來不少消費，被戲稱為「竹科」，鄉代會曾提議設置「性專區」使其合法化集中管理，但最後並未成功。

最近確診人數大暴發，聲色場所紛紛停業，但有東勢鄉民發現，「豆干厝」還是有人進出，質疑是否照常營業，對此台西警分局表示目前每天白天加強巡邏，晚上派員站崗，同時持續輔導轉業，「豆干厝」幾乎已停止營業，只有3、4戶私娼因是租屋在此，把私娼寮當住家沒有離開。

警方表示，前年疫情暴發前，檢警即動員上百人進行1次私娼大掃蕩，疫情暴發後持續取締，遏阻私娼心存僥倖回來開業，去年5月防疫3級警戒，衛生單位與警方更是通力合作查緝，流動私娼見生意難作紛紛離去，本月確診人數暴增，尋芳客也不敢冒險，「豆干厝」可說是「門可羅雀」。

1名私娼透露，「豆干厝」全盛時期，可說是不夜城，入夜後燈紅酒綠，有效帶動地方繁榮，後來因警方不斷取締，只能私底下接一些老顧客，如今因疫情而面臨散市，有些姐妹們已轉行去打雜工、菜市場賣菜，只留幾個想走卻走不了的人。