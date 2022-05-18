國內疫情延燒，快篩試劑的需求量也隨之大增，一名女網友透露，朋友的老闆聲稱出差時可以幫大家代領快篩實名制，然而回公司後竟自行取走部份員工的3劑快篩充公，遭網友痛批，「這種便宜也要貪」、「這種老闆讓人覺得很窮酸」。

一名女網友13日在臉書社團「爆料公社公開版」發文指出，朋友公司的老闆要到南部出差，聲稱可以順便幫大家領實名制的快篩試劑，沒想到老闆回來後，竟擅自從每份中取走3支試劑，等於員工實際上只能領到2支試劑。

該名老闆解釋，「我只是拿你們的扣打給公司，如果你們不夠再跟公司拿」，並強調，自己這麼做是為了確保每位員工都有快篩試劑可以用。這讓原PO質疑，大家都有領5支快篩試劑的權利，公司更不該在沒事先告知的情況下，就擅自將員工的快篩試劑拿去充公使用，「這樣應該算用騙的吧？」

朋友也透露，實際上只有部份員工的快篩試劑被索取，讓原PO覺得十分不公平，希望透過這篇文章提醒大家有點警覺，「天下沒有白吃的午餐，得到他人好處前，請先三思」。

貼文一出，不少網友留言痛批，「趁機敲詐是嗎」、「連快篩也要凹」、「這種便宜也要貪」、「太誇張了，充公用的應該公司自費買吧」、「這種老闆讓人覺得很窮酸」、「有這種老闆公司早晚會出事」、「趕快換工作了，這種老闆真的不用太認真幫他賺錢」。

不過也有人表示，「如果500原全部老闆出，那捐3支也沒問題」、「老闆出500元那就OK，但要員工出錢還想拿免費的就不行」、「錢如果是老闆出的，快篩也不是被老闆拿去私用，就還可以接受」。