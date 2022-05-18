西區決賽金州勇士vs達拉斯獨行俠即將開打，TNT球評巴克利（Charles Barkley）在節目做出他的個人預測：獨行俠勝出。巴克利解釋：「我認為獨行俠在小球方面更佔優勢，因為他們有東契奇（Luka Doncic），沒人可以一對一應付那個傢伙。如果布朗生（Jalen Brunson）、丁維迪（Spencer Dinwiddie）持續他們現在的表現，這支球隊將難以擊敗。」

「我看好爆冷，我支持獨行俠。」雖然巴克利這麼說，但他討厭勇士的原因之一可能是他不喜歡舊金山。「我們要進地獄了，我是指舊金山。我痛恨舊金山。」勇士在1960年代稱為「舊金山勇士隊」，後來改名為金州勇士（金州是加州的別名），現在使用的隊徽則是位於舊金山灣區的奧克蘭海灣大橋東段。

不知為何，巴克利討厭舊金山，其他主持人問他，但他只說：「我就是不喜歡啊，難道因為你們都喜歡，我就必須要喜歡這個城市嗎？」

對此勇士球迷並不在意，因為老巴過去的預測命中率不高，結果常常是相反的，而且他本來就不喜歡勇士的球風。這次太陽被獨行俠淘汰，巴克利也非常訝異，他歸功於獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）的調度有方，同時批評太陽隊在G7被痛打成這樣「有夠丟臉」。