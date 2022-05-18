主播王淑麗憑藉著超強親和力和超標的熱情， 深受觀眾喜愛，日前出書也頗受好評。（東森新聞提供）

王淑麗戰勝恐懼在12層樓高（37公尺）的燈塔上報氣象。（東森新聞提供）

美女主播王淑麗播報氣象已經陪伴觀眾超過10個年頭，憑藉著超強親和力和超標的熱情， 深受觀眾喜愛。其中，最受歡迎的「氣象趴趴GO」單元也已經邁入第10年。當初，因為長官一句話，開啟了王淑麗戶外報氣象的契機，到現在為止已累積播出480次、走訪過全台144鄉鎮。

在10周年的時刻，王淑麗推出新書《好節氣、好天氣：淑麗氣象趴趴GO十年陪你全臺走透透！》，昨（17日）上市即拿下博客來分類榜冠軍、中文書即時榜亞軍，聽到賣出好成績，王淑麗開心表示：「這是我10年來最真誠的獻禮。」並感謝粉絲、讀者支持。

這本書收錄了王淑麗從菜鳥記者一路成為當家氣象主播的歷程、從完全不運動的肉腳到可以為了公益兩次登上玉山；不會游泳的旱鴨子卻不得不體驗水上活動、甚至曾驚險落水；嚴重懼高症搭乘熱氣球空中連線、還得在12層樓高（37公尺）的燈塔上報氣象，她如何戰勝內心恐懼一次次挑戰成功，所有的經歷盡收書中。