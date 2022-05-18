隨著疫情持續升溫，各大餐廳內用人數大受影響，業者紛紛改推外送外賣因應，如阿秋大肥鵝洲際花園餐廳近日就推出外帶防疫餐A、B套裝組，5人份原價1,800元，外帶優惠價999元搶市。

阿秋大肥鵝今年4月進駐台中洲際好運來宴展中心，開幕就碰到了疫情擴大！阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，疫情爆發至今2年多以來，阿秋的各項防疫措施早已備妥，但卻面臨食材成本驚驚漲的壓力，這也是餐飲業界目前都得面對的難題。

話雖如此，阿秋大肥鵝為了搶攻宅食商機，即日起推出防疫外帶優惠全家餐，分成A、B兩套組合餐，其中A套餐，菜色有阿秋大肥鵝、泰式檸檬魚、宮保雞丁、古早味菜圃蛋、鮮菇高麗菜和鵝油炒飯；B套餐有阿秋大肥鵝、玉露蒸海鱸、糖醋里肌、川味麻婆豆腐、鵝油鮮蒔蔬和鵝油炒飯等，5人份原價1,800元，現金優惠價只要999元！

不僅如此，阿秋大肥鵝「優惠再加碼 每樣折50元」，精選CP值高的幾道人氣料理，包括秘製臭豆腐、花椒嗆雞翅、黃金軟絲條、蟹黃豆腐煲及古早味的芋頭米粉鍋和廣式甜點蛋黃流沙包、絲襪奶茶和凍檸茶，每道現折50元，民眾防疫期間在家吃飯，經典美味就能外帶回家。