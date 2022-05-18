人民幣兌美元在岸價（CNY）18日稍早一度收復6.74元，高見6.7394元後承壓走貶，低見6.7575元，終場收貶18個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價18日收報6.749元，較17日下午4時30分收報6.7472元，貶值18個基本點。較17日深夜11時30分最後成交價6.7376元，貶值114個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）18日一度收復6.74元，高見6.7343元後轉貶，一度貶破6.77元，低見6.7727元。截至18日下午4時41分，離岸價報6.7611元，在岸價報6.75元。

人民幣兌美元中間價18日報6.7421元，升值433個基本點，連續三個交易日升值，創下5月12日以來一周新高。上一交易日中間價6.7854元，上一交易日官方收盤價6.7472元，上日夜盤收報6.7376元。

外匯交易員認為，境外投資者連續減持人民幣債券，短期跨境資金仍面臨流出壓力。不過，隨著上海推進復工復產及穩增長措施繼續推出，預期大陸經濟基本面會有改善，有利於市場情緒持續修復。