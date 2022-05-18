國民黨今突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，之前爭取提名的台北市議員羅智強透過臉書回應，對於黨中央徵召張善政感到驚訝、錯愕、五味雜陳，自己需要沉澱一段時間好好思考思考再報告。對於張善政被徵召原因，與張熟識的前國民黨文傳會副主委毛家慶直言，自己向張善政求證過，發現這件事大有文章。

國民黨18日召開中常會，副主席黃健庭（圖左起）、夏立言、主席朱立倫、國家政策基金會副董事長張善政、副主席連勝文在會中高舉雙手象徵團結。（粘耿豪攝）

郭正亮今(18日)在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」表示，他個人猜測，張善政原本是不確定的人選，但突然「成局」，很可能是前高雄市長韓國瑜推薦的，否則國民黨主席朱立倫之前有這張牌的話，為何不用？

同台的毛嘉慶則表示，自己跟張善政也熟，所以有向張善政團隊求證過相關訊息，據了解，朱立倫找張找了3個禮拜，即4月底就找張善政了，但是直到上禮拜周末，張善政本人都沒有答應。

毛家慶續指，韓國瑜始終都沒有提到是否推薦的話題，因為韓自己推掉都來不及了，也不會推別人入坑。

主持人驚訝詢問毛嘉慶：「所以張善政不是韓國瑜強力推薦？」毛嘉慶篤定表示，是朱立倫自己去找張善政的，找了3個禮拜，朱告訴張善政說，「要你這個地位出來，才能壓得住羅智強」，顯然朱心裡根本不在乎羅智強，因為朱打一開始就向羅智強嗆聲，「搞到魚死網破也不會提名你」。

至於朱立倫找張善政真實目的為何？毛嘉慶直言，就是為了壓桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲及立委魯明哲，一開始就把羅智強排除掉，朱怎麼會在乎羅智強在想什麼？毛嘉慶強調，朱立倫完全就是要強推張善政，為何不辦一場民調？是用誰的名義讓張善政加入這場選舉？過程有公正、客觀嗎？