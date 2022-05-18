中信金今天表示，央行今年升息主要會考慮通膨與疫情對國內經濟的影響，預估央行今年最多可能升息3.5碼，台灣經濟成長率「保4」難度高，內部預估經濟成長率為3.5%。

中信金今天舉行第1季法人說明會，由中信金控財務長暨發言人邱雅玲主持，中信金自結2022年第1季稅後盈餘為新台幣162.92億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.51%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。

邱雅玲表示，全球景氣陸續都在下修，主要受到俄烏戰爭、中國封控、通膨加劇、主要國家央行升息力道比想像來得大影響。

邱雅玲表示，美國聯準會（Fed）今年升息步調主要考量通膨、經濟成長與金融穩定，中信金內部預估Fed應該不會考慮更激進的緊縮路線，估Fed今年全年升息幅度為7到9碼，市場也有人預測可能10碼或11碼，Fed在6月開始實施縮減資產負債表，預估今年縮表規模達6000億美元。

邱雅玲表示，台灣央行利率政策主要有2個考量，第一是通膨，現在國際物價高漲，新台幣匯率從去年27.69元貶值到最近的29.8元，輸入性通膨壓力大；第二是疫情對國內消費、內需市場的影響，導致今年經濟成長率「保4」難度高，原本預估央行今年升息2.5碼，目前估可能全年升息2.5碼到3.5碼。

在台灣景氣部分，邱雅玲表示，最主要看出口與內需，今年第1季出口暢旺，雖然中國大陸封城造成部分供應鏈瓶頸惡化，但半導體產業全球產能還是很吃緊，台灣外需動能應可持續，內需餐飲、百貨短期會受疫情影響，但只要撐過去，預估下半年應該會有爆發性消費與出國商機。

邱雅玲表示，台灣最近因為俄烏戰爭等因素，面臨輸入性通膨壓力，台灣消費者物價指數（CPI）預估全年為2.7%，上半年仍會偏高、到下半年逐漸走緩。台灣今年經濟成長率「保4」難度高，中信金內部估今年經濟成長率約在3.5%左右。

匯率部分，邱雅玲表示，台灣出口動能還在，可支持新台幣走強，不過，因為美國聯準會緊縮政策，資金外流，加上下半年有機會出國旅遊，對外幣需求增加，也可能導致新台幣走弱。整體來看，新台幣短線在30元左右，年底前若反映基本面，新台幣估在29到30元間。

中信金先前曾踩雷中國補教業者，邱雅玲表示，中信金對瑞思教育貸款金額4000萬美元，扣除對方在中信的存款1200萬美元，總計損失2800萬美元，已經在去年完全提足備抵呆帳，不影響今年獲利。未來會把中國補教業新增到限制承作的產業，不能承作新戶、也不能增額或增貸，會從各國政策中持續學習、滾動修正。

中信金表示，持續都有收到美元給付的俄債利息，今年央行加快升息力道，雖然短期可能影響資產處分利益，但長期可以擴大利差，對整體金控獲利展望保持審慎樂觀態度，比較大的不確定性是防疫險的賠付損失，但會做好因應。