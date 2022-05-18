（高雄銀行18日召開第一季法人說明會。圖／高雄銀行提供） 高雄銀行（2836）18日召開第一季法人說明會，總經理徐翠梅表示，受惠美國聯準會及中央銀升息效應，存放款利差較去年同期成長16bps，利息淨收益跟著水漲船高，加上手續費淨收益也大幅成長，第一季稅前淨利3.11億元，較去年同期2.52億元，增加0.59億元，成長23.41％，稅後每股盈餘(EPS)0.24元，成長20％。徐翠梅表示，在放款業務方面較去年同期減少111億元，係為使資金運用效能提升，減少高雄市政府放款154億元所致，將減少之低利市府放款部分，轉承作利率較高的太陽能光電、廠房、中小企業及青年創業貸款，以提升利息收入，並榮獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構－協助區域發展獎，提供企業戶實質融資助益。綜合整體表現相對穩健，包括資本適足率(BIS)13.6％、第一類資本比率(T1)12.06％、備抵呆帳覆蓋率540.61％及逾放比率0.28％等，資本適足性及資產品質皆維持在近幾年最佳水準。在信用評等方面，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)(代表最強信用品質)，展望「穩定」。展望後市，受通膨、疫情及升息可能導致全球經濟走緩的影響，仍以放款及理財業務推展為主軸，持續提升放款動能，深耕聯貸及企業戶、加強中小企業放款及妥善運用信保基金，提升獲利。