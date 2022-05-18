美國陸軍研發的「機動短程防空系統」(Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense,DE M-SHORAD)在為期4星期的連續實彈演習中，安裝在史崔克裝甲車(Stryker IFV)的5萬瓦雷射砲，成功連續擊落多枚60公釐迫擊砲彈，意味著雷射防衛砲離實際部署又進一步。

美國第4大軍工複合體雷神集團 (Raytheon)旗下的雷神情報與太空( Raytheon Intelligence & Space)研發「定向能量武器系統」，也就是俗稱的雷射砲，是DE M-SHORAD防衛系統的其中一環，也是技術難度最高的一部分，最近在白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)的作戰評估期間，成功擊落來襲的迫擊砲、以及幾架小型、中型和大型無人機。

Raytheon High-Energy Laser Mission Scenarios

公司總裁安娜貝爾‧弗洛雷斯(Annabel Flores)說：「目前的戰場環境呈現日益複雜的威脅，我們公司研發的感測器、識別軟體和雷射武器形成新一代的防衛系統。我們通過了最艱鉅的挑戰-對抗火箭彈、火砲和迫擊砲。」

雷射武器擊落來襲的高速威脅，始於1980年代雷根總統提出的「先期戰略防衛」(Strategic Defense Initiative, SDI)，俗稱「星戰計畫」，由於當年的科技條件不成熟，因此沒有成功，但是計畫的概念沿襲至今，並且以一種小規模的形式重現。美國空軍、海軍與陸軍都有自己的雷射武器計畫，雷神公司就負責陸軍的部分，該公司決定以史崔克戰甲車為載體，雷射武器的功率設定在5萬瓦。

雷射與其他的聯合工業團隊，預計在2022年向陸軍交付4套DE M-SHORAD防衛 系統做為後續測試。