國民黨中常會今天通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發各界關注。無黨籍桃園市議員牛煦庭指出，原本國民黨有前台北市議員羅智強和立委呂玉玲，兩人一空一陸，未必不能整合，但現在找了一個既沒有空軍聲勢和宣傳行動力，也沒有充沛糧草和陸軍人脈的人，還同時和兩邊都結仇，豈不是未戰先揹包袱，還怎麼打仗？

針對國民黨提名張善政，牛煦庭今天(18日)在臉書上表示，「驚喜就是，沒有民調，也沒有溝通。厲害了，國民黨！」黨中央沒收比賽，徵召張善政參選桃園市長，他認為張資歷豐富、形象也良好，但也就只有這些優勢了。

牛煦庭指出，當初羅智強參選，批評人家空降、沒有溝通打招呼；「頭人」(台語意指首領、領袖)支持的呂玉玲參選，說人家民調低、徵召她的是笨蛋......雖然各有短板要克服，但羅、呂好歹一空一陸，大門大路競爭之後，不是不能整合，現在可好了，找了一個既沒有空軍聲勢和宣傳行動力，也沒有充沛糧草和陸軍人脈的人，還同時和兩邊都結仇，豈不是未戰先揹包袱，還怎麼打仗？

牛煦庭直言，雖然他不是國民黨員，但真的看不下去，形象好的人選很多，怕的是不能落地，且張善政要溝通沒溝通、要民調沒民調，難道「馬、朱、韓」三人認可，就可以等同桃園、甚至社會大眾的接受？什麼年代了，還在天王老子的意見輾壓基層意見，國民黨的黨政高層，果然驚喜不斷。開大門、走大路、和基層對話、花時間投入宣傳，這些政治基本功，「對我們來說很簡單，但對習慣浸泡在醬缸裡的國民黨高層來說，大概很難吧！」