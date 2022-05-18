大陸中國科學院植物所團隊在西藏察隅縣考察時，發現大片雲南黃果冷杉原始森林。經測量最高的一株高度83.2公尺、胸徑207公分，是迄今中國發現的最高樹木。

大陸央視新聞網客戶端報導，近日，第二次青藏高原科考「森林和灌叢生態系統與資源管理」專題的中科院植物所團隊在西藏察隅縣考察時，發現了成片高大的雲南黃果冷杉原始森林。

報導稱，經無人機吊繩多次測量，其林冠高度達70公尺，最高的一株高度83.2公尺、胸徑207公分，刷新貢山的禿杉（72公尺）、墨脫的不丹松（76.8公尺）的中國最高樹紀錄。

報導指出，新發現的雲南黃果冷杉林在察隅縣上察隅鎮察隅河兩岸山地和河谷地帶呈帶狀分布，海拔2300公尺左右。群落中含有大量大陸國家一級重點保護野生植物紅豆杉古樹，以及附生的蘭科和蕨類等植物。

報導說，該區域之所以能夠保留如此高大完好的原始森林，得益於優越的氣候和地形條件，以及極少的人類活動干擾。此處的大量高大樹木及所在群落和生態系統具有重要的科研價值和保護意義。