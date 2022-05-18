南港輪胎（2101）18日召開股東常會，進行董事會改選，按原先規劃名單，南港榮譽董事長林學圃長女林君穎，及國揚集團總裁侯西峰二女兒侯嘉騏雙雙入列，公司正式進入林、侯共治新時代，經營權風暴塵埃落定。而林君穎隨後也獲任命成為南港新總座。

南港今天緊接召開新任董事會，推選郭林諒續任董事長，公司輪胎本業繼續交由專業經理人治理。原副董事長趙國帥任期屆滿卸任，副董懸缺暫未推新人選；總經理則由林君穎接棒擔任。

南港輪胎榮譽董事長林學圃去年底因病驟逝，由於事發突然，企業交班措手不及，加上林學圃去年剛主導南港拿下泰豐經營權，旗下世界明珠舊廠開發案也準備進入完工倒數階段，公司身價鍍金，南港經營權動向一度引發風暴。

結果今天出爐，依照原先規劃名單，南港董事會改選總共選出六董三獨董，六席一般董事方面，由林學圃家族掌控的詮曄投資包辦四席，代表人包括林君穎，南港現任董事長郭林諒，以及寬典聯合法律事務所所長陳恒寬與和泰產險法務主管黃佳盈。國揚集團旗下的崇神開發實業則將取得二席董事，代表人包括侯嘉騏，以及與侯家友好的傳誠投顧董事長黃銘祐。三席獨立董事分布也是二比一。

觀察南港前十大股東名單，林學圃家族就包辦六席，合計持股比重高達42.85％，穩穩掌控經營權；侯西峰家族則透過漢中全球投資、漢神投資和佑神電子遊戲場業等三家公司，合計持股12％，並未進一步追加，未來將扮演輔佐角色。

林學圃辭世後，南港一時之間群龍無首，傳出林學圃遺孀賴秋貴找來熟悉資產開發的侯西峰等友人協助輔佐，共同組成決策小組，接管南港營運。從今天改選結果來看，林家為主、侯家為輔的分工態勢確立。

南港輪胎本業去年受到美國反傾銷稅重擊，去年稅後淨損2.43億元，換算每股淨損0.29元，創下近13年來最差表現。昨天股東會通過撥補虧損案，將不派發股利。