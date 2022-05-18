英迪格酒店更推出「星光遊樂園」，將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓。（柯宗緯翻攝）

業者推出520當天手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人。（高雄萬豪酒店提供）

業者推出520當天限定「花系」微醺調酒冰棒。（比歐緻居提供）

520即將到來，諧音是「我愛你」，不少「閃光」會在這天到處放閃。高市觀光局特別推薦13處唯美夜景，愛河灣、壽山情人觀景台、白色戀人貨櫃屋等，而高雄萬豪酒店等多家參加也祭出好康優惠，搶攻520商機。

高雄市觀光局長周玲妏指出，高雄幅員遼闊每個地方都有獨特的風景，尤其是黃昏後華燈初上，美麗的城市在夜晚中披上不同燈光色彩後，都有一方寧靜的美地，讓民眾能與另一半靜享520的甜蜜。

觀光局特於「高雄旅遊網」建置「夜間觀光」專區，精選13處適合觀賞夜景的地點，像是有如光影匯演大劇場「愛河灣」是遊客來高雄必遊之地，每個角度觀賞都有不同的面貌；「壽山情人觀景台」依山傍海、居高臨下，是本市具代表性的夜間觀光景點，城市街景與港景一覽無遺。

其他還有遠眺大小崗山的「中寮山」、充滿摩登現代的「興達港情人碼頭」、愛河之心、白色戀人貨櫃屋、前鎮之星、蓮池潭、大港橋、高雄市立圖書館總館、高屏溪斜張橋、駁二藝術特區、旗津風車公園等，讓民眾能一覽高雄壯闊細緻的無敵夜景。

另各家餐飲業者也提供多樣優惠，高雄萬豪酒店烘焙坊520當天推出Valrhona手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人，而11樓美享地餐廳(Majesty)及T-Fusion則祭出每人1280＋10％，暢飲香檳、粉紅酒、氣泡酒、白酒，盡情享受微醺時光。

英迪格酒店更推出「星光遊樂園」，將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓，設計符合樂園特色的童話風繽紛調酒及嘉年華般的樂園特餐，情侶或是閨蜜都可以創造獨一無二的浪漫回憶。

比歐緻居飯店頂樓餐廳-眺吧餐酒館，將於520當天甜蜜限定推出「花系」微醺調酒冰棒，此次特別採用色彩繽粉、新鮮又無毒的食用花卉作為素材，讓微醺調酒冰棒多了點春天的氣息。

旗津沙灘吧自5月20日至22日下午4點至6點推出2小時暢飲；還有新開幕的旗津海之星沙灘俱樂部，非常適合年輕朋友一同前往放鬆品嚐美食；「MU Seasonal Cuisine沐創作季節料理」招待情侶夫妻用餐香檳各一杯。

「H2O水京棧國際酒店」、「天子閣飯店」、「互舍酒店」、「圓山大飯店」也都推出相關優惠活動，還有優質的「高雄餐盤發現計畫」餐酒館（參考地圖https：／／khh.travel／file／2355／ ），多樣選擇讓民眾能與親朋好友共同度過愉快的夜晚。（相關優惠訊息可至「高雄旅遊網」：https：／／khh.travel／zh-tw／event／news／4514 查詢）

觀光局進一步說明，近期在高市陸續增加多項夜間光環境建置，也將台灣燈會備受好評的作品移置旗津續展，營造夜間氛圍，包含金獅湖的夜間光環境、旗津豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」、「引路使者」等，更在沙灘上打造「藍眼淚」般的夢幻場景，都成為民眾打卡新亮點，吸引許多民眾前來拍照分享。