今年5月初，一名基隆80餘歲的林姓老翁感到不適，由救護車送往部立基隆醫院急救。家屬指出，老翁在上救護車前仍有生命跡象，但到院時，醫護並未告知老翁已經死亡，讓家屬在病榻旁伴屍聊天15分鐘。向院方投訴，社工主任還對家屬表示：「OHCA（到院前死亡）本就不用跟家屬說。」

家屬表示，林姓老翁今年5月初突感不適，由119救護車送往部立基隆醫院，家屬強調，在上救護車時，林姓老翁仍有生命跡象，但抵達醫院後，醫護僅詢問隨同的老翁女兒：「要不要急救？」未多做解釋，老翁女兒即簽下放棄急救同意書。

此時，老翁家屬還不知道老翁已往生，還不斷在病榻旁與父親說話，企圖維持精神狀態，甚至還向護理師要棉被替老翁蓋上。直到15分鐘後，聽到護理人員喊「林某某，到院前死亡」，家屬才恍然大悟。

面對家屬的質問，此時護理師才向家屬出示救護車上的心電圖，顯示老翁在救護車上就已經往生了。

林姓老翁的孫女就讀醫學院，事後寫信至部立基隆醫院的院長信箱投訴，並質疑當時醫護人員為何沒有向家屬說清楚，也沒有在第一時間告知家屬老翁到院前死亡。

部立基隆醫院社工室主任蔡聖華則是對老翁孫女表示：「不知道妳到底是哪個醫學院的學生，有沒有進過臨床」，「我沒有要貶低你的醫學院，OHCA本就不用跟家屬說。」讓孫女不禁大呼：「都不知道長輩已經過世，家屬才會陪在旁邊聊天」，並抱怨「基隆醫院都是這樣嗎？」

部立基隆醫院18日表示，林姓老翁由救護車送到本院急診前已OHCA，救護車紀錄亦載明「到院前心肺功能停止」，在病人進入急診室後，醫護人員詢問在場老翁女兒是否要急救，家屬即表達放棄急救，故尊重家屬意願。

部基強調，老翁孫女事後針對當日處置投書至院長信箱，部基社工室已經派員透過電話與家屬溝通，但家屬接收到的訊息似與當日事實有所差距，因此未能圓滿化開誤解。院方進一步表示，目前家屬應都還處於悲傷期，期望家屬可以早日走出傷痛。