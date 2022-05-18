原竹東客家音樂村的竹東文化大禾埕，縣府過去向客委會爭取預算過關，但基地旁土地因遭占用導致計畫暫緩，近日再向客委會爭取解凍經費補助，獲主委楊長鎮當場應允，由於暫緩期間物價上揚，客委會也同意協助。此外，縣府也調整竹東客家音樂村計畫，改為竹東文化大禾埕，預計擴增為多功能展演場、竹東知識驛站及音樂文化埕。

2018年客委會核定原竹東客家音樂村計畫案經費約3.2億元，但當時因土地重畫，有搬遷屋不願搬離，客委會便要求新竹縣政府把土地問題處理完，再重新申請經費。

目前本案土地已依客委會指示處理完成，縣長楊文科偕同立委林思銘，北上客委會爭取解凍竹東文化大禾埕（原竹東客家音樂村）的經費補助，獲楊長鎮當場應允，全力支持重啟竹東文化大禾埕。

交旅處游志祥處長說明，因近期受物價影響上漲及法定地下停車場，初估約占8.8億元，會再向客委會補充說明，為使竹東文化大禾埕更完善，而新增竹東知識驛站（新建竹東鎮立圖書館）費用約1.7億元，將與客委會共同向中央部會爭取預算。

楊文科指出，為讓地盡其利，縣府研議將原本的音樂村，擴增為結合多功能展演劇場、竹東知識驛站及音樂文化埕等複合式空間使用的竹東文化大禾埕，平日可開放供社區居民運動休閒交誼使用，周末可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動，未來將成為假日市集、委外商業、文化展演的教育中心，帶動溪南地區繁榮發展。