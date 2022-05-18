近日為幼兒園畢業典禮季，但不少6歲以下幼兒仍未施打疫苗，有幼兒園教師指出，由於全校小孩僅有零星人願意打疫苗，但是畢典是全校師生共同參與，光排練就恐有染疫風險，多次詢問校方主管，得到的回覆都是希望能夠由地方政府宣布停辦畢典。縣府教育局收到陳情後，經研議後決定暫停幼兒園實體畢典，已發函轄內各幼兒園。

有名幼兒園教師向縣議員余筱菁陳情，表示近期學校將辦畢業典禮，除了畢業生，包含兩歲幼幼班、2歲小班及4歲中班等全員參與，但全校目前僅有2名幼童願意施打疫苗，該教師擔心畢典排練須脫口罩，恐引發幼兒染疫風險，例如交叉使用音樂道具、動作大致口罩脫落、或混班排練等的狀況等。

教師們多次詢問校方主管能否停辦畢典，但得到的答覆都是要等政府宣布才可停辦。該名教師陳情指出，許多老師本身也是家長，家中也有3歲以下幼兒，數十名師生聚在同個教室排練，一練就是30分鐘以上，若當中有人染疫，確實很容易傳染開來，尤其兒童專責病房並不多，擔心爆發後增加醫護人員負擔。

縣府教育局獲知後，認為近日因疫情嚴峻，感染個案數不斷上升，為避免疫情擴散及不必要的人員移動，決定請各幼兒園暫停辦理今年度畢業典禮，若需辦理，請採線上轉播方式辦理。

此外，縣府也規畫自本月25日起為年滿5歲至11歲、12歲至17歲的兒童與青少年接種BNT疫苗，5歲至11歲的兒童基礎劑將由學校調查集中接種意願，再提供衛生單位造冊並安排接種作業。