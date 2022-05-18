華宏新技（8240）與玉山銀行等聯貸銀行團完成5年期5000萬美元聯貸簽約。此次聯貸案由玉山銀行統籌主辦，其資金將用以償還銀行借款暨充實中期營運週轉資金。

聯貸銀行團成員包括華南商業銀行、土地銀行、凱基商業銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託商業銀行等，共計11家金融機構參與，聯貸案超額認購192％，顯見金融業對華宏長期務實經營與未來發展，抱持肯定與信心。

華宏為順應疫情時代消費者生活型態的改變，並確保公司營運能夠繼續成長，積極推動企業轉型計畫，讓現有產品不受限於標準品，並且向多元化、高附加價值產品的開發。

下世代顯示技術，包含QD-LCD、透明顯示器、Mini／Micro LED成為主要發展重點，帶動華宏持續投入新顯示技術關鍵材料的發展，如PI材料、光學膠、量子點材料應用於Quantum Dot-OLED以及micro-LED、薄型化偏光板、柔性透明導電膜等材料開發及生產，期望透過新產品提升成長動能。

機能材料及成型品方面也隨著全球環保、汽車智慧化及5G設備模組議題發燒。除國際汽車零組件將朝向模組化、智慧化、電動化與輕量化趨勢發展，華宏預估客戶朝向輕量化、再回收、再利用等材料需求將逐漸提升，在汽車輕量化發展過程，未來車用材料的應用預期將逐漸推動碳纖維複合材料化，複合材料易於加工、性價比高且可回收使用，因此材料汰舊換新的轉型，對華宏而言也是另一個新的重點發展方向。