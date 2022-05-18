臺灣指數公司18日公布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股新納入5檔、另刪除6檔，成分股納入和刪除之變動將自5月19日起生效。

上市上櫃生技醫療股價指數成分股納入5檔包括：4106雃博、4120友華、4133亞諾法、4148全宇生技-KY、4175杏一等；成分股刪除6檔包括：1701中化、1752南光、1783和康生、4141龍燈-KY、5312寶島科、6762達亞等。