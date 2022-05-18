新竹縣長楊文科（中）到寶山鄉體驗「橄欖奇遇記」，並宣傳該條食農體驗經典路線。（邱立雅攝）

新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會向中華民國農會提案的橄欖奇遇記遊程，從31組競爭對手中退穎而出，入選全國10大食農體驗經典路線，這也是北台灣唯一入選的食農體驗路線。橄欖奇遇記遊程預計在10月推出10個場次遊程，讓民眾透過採收透過採收、醃漬體驗，結合青農食材，以產地餐桌方式呈現帶大眾感受濃郁的客家農村生活。

寶山鄉的橄欖共有40多公頃，每年10月可供採收，且寶山環境優美，富濃厚客家人文風情，近年積極發展文化旅遊，今年新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的橄欖奇遇記，榮獲全國10大食農體驗經典路線，縣長楊文科18日親自到場搶先體驗橄欖醃漬DIY。

橄欖奇遇記食農體驗活動包含橄欖的一生，介紹橄欖產業的歷史、橄欖品種認識、欖欖園區導覽及栽種橄欖苗，並在結實纍纍的橄欖樹下用竹竿敲打樹叢，體驗綠寶石橄欖流星雨。橄欖風味餐則由青農教大家用橄欖入菜，料理吃橄欖菇菇湯、橄欖黑豆派、橄欖果醋生菜沙拉等佳肴。

新竹縣青農聯誼會會長許毓珊說，活動DIY餐點以橄欖為主，將橄欖菜與在地青農稻米結合特製米漢堡，加入有機蔬菜，成為營養滿分的優質餐盒。

楊文科說，感謝新竹縣農會、寶山鄉農會與青農合作，造就優質提案，入選10大食農體驗經典路線之一，同時也是北台灣唯一入選的縣市。寶山鄉以橄欖為主軸帶入生活，透過採收、醃漬體驗，結合青農食材，以產地餐桌方式呈現，帶大眾感受濃郁的客家農村生活，打造寶山橄欖產業獨有特色。