洪姓女子去年6月委託友人代購一台2萬6559元的第三代iPad Pro平板電腦，但擔心被丈夫罵浪費，竟佯稱撿到iPad送至派出所報案，原以為6個月後無人認領就可領回，未料卻被受理此案的陳姓員警侵占，新北地院日前依違反貪污治罪條例判他1年6月徒刑，緩刑4年，並得支付公庫10萬元，褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，去年6月，洪女與周姓友人一同前往好市多中和店，委請周女幫她購買2萬6559元的第三代iPad Pro，但她買完後怕被老公責罵浪費，竟利用遺失物自通知或最後招領之日起逾6個月，若未有人認領者，iPad就是她的，因此向警方報案佯稱撿到這台平板電腦。

未料受理此案的陳姓員警竟心生貪念，假冒他人名義領走平板電腦，洪女得知平板電腦被領走，打電話到派出所詢問，陳員眼見東窗事發，同日便把平板電腦從住處帶回派出所，再以分局的信封重新裝訂平板電腦，電聯洪女領回，事後警方調閱監視器畫面，陳員貪行才曝光。

案發後，陳員坦承犯行除繳回全部不法所得，並自動離職，審理時供稱，因一時思慮不周、貪心才會侵占，他將平板電腦帶回家後也覺得不太好，因此沒有動它，自認心理建設不夠好。

法官審酌他坦承犯行，並隨即將不法所得交出而返還予原失主，犯後態度尚佳，且前無犯罪紀錄，認為他經此偵審教訓，應知所警惕，無再犯之虞，因此予以緩刑宣告。