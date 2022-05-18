「計程車乘客險」目前只有車隊的司機被要求投保，造成全台約9萬1千多輛計程車，一半有乘客險保障，另一半卻沒有，民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤等人提案修正《公路法》第65條，全面強制計程車投保乘客險，立法院今朝野協商通過，草案宣導期從6個月延長至1年，全案本週五力拚三讀。

修法草案指出，鑒於公車、客運、遊覽車、捷運 、臺鐵、高鐵、飛機與客船等公共運輸交通工具，法律均明文強制業者投保旅客責任險，獨漏計程車，對搭乘計程車的乘客保障不周。

草案提及，根據交通部最新統計資料，目前全國共有91萬餘輛計程車，其中約49％未投保旅客責任險，為全面保障乘客安全，擬具「公路法第六十五條 及第八十一條條文修正草案」，修法強制經營計程車客運業者應投保旅客責任險。

張廖萬堅指出，投保強制險對計程車對計程車司機、乘客都是多一層保障，目前車行都有保，但個人計程車保費貴，大概一個計程車司機一年要多付1萬多元，若通過強制險集體投保，一年僅要付1200元，平均一個月只要100元左右，由於協商已久，這是公益性的法案，盼能儘速通過。

張廖萬堅指出，雖然一年只有1200元，但對司機仍有負擔，草案將宣導期將從6個月延長至1年，較多緩衝時間避免有罰鍰問題；全案今在立法院朝野協商通過，週五可望三讀。