中醫大新竹附醫今年榮獲兩項SNQ國家品質標章獎，分別是「扭轉乾坤-轉移性大腸直腸癌轉化治療」以及「GREAT-智慧藥櫃引領中藥全面革新」，並獲得蔡英文總統讚揚，其中轉化治療可將原先不可切除的結直腸轉移灶轉變為可切除的狀態，使病人得到最好的生命存活期。中藥智慧藥櫃則是透過自動化系統，提高服務品質也提高病人用藥安全。

此次中醫大新竹附醫獲得SNQ國家品質標章獎，院長陳自諒感謝所有參與同仁的創新和辛苦，表示榮耀是屬於大家的。陳自諒表示，藉由有效的轉化治療三合一強化療方式，幫助病人能有最有效的轉化治療，使病人得到最好的生命存活期。

癌症中心主任鍾智淵指出，一名55歲的女病患，因血便、腹脹、體重減輕症狀前來就醫，診斷罹患大腸癌第4期，合併無法切除之肝臟轉移患者。起初肝轉移腫瘤達8.6公分、各項數值皆偏高。經過首次三合一化療後，4個月癌症指數成功下降，達到明顯改善。後續在治療過程中，肝臟轉移腫瘤縮小至1.2公分，陸續成功完成兩次肝臟轉移處切除手術，以及大腸直腸病灶切除術，達到腫瘤完全緩解，目前恢復正常生活。

研究證據指出，轉移灶切除具有提供治癒的可能性，中醫大新竹附醫為了提升大腸直腸癌患者轉移的治癒率，癌症中心及大腸直腸外科團隊，採用轉化治療三合一強化療方式，在治療上增加轉移性大腸直腸癌患者轉移病灶完全切除、無殘餘癌細胞機會，提供病患更佳的存活率。

中醫大新竹附醫開院即引進中藥智慧藥櫃，會自動提示飲片位置及調劑重量，而電子磅秤連結智慧調劑系統，自動檢核重量，並能同時檢核藥品品項、藥品重量、藥品重複、效期提示等，不僅提高服務品質也提高病人用藥安全。