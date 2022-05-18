高苑科大董事會打算112年起全校停招，改為長照機構，造成教職員大戰董事會的狀況。教育部今表示，高苑科大董事會必須在5月28日前立信託專戶並存入5000萬元，如果沒有，導致校務無法正常運作，將聲請法院解除全體董事職務。

高苑科大除因財務問題被列為專案輔導學校外，日前也發生境外生招生及教學相關缺失，前景堪慮。

高苑科大教職員今天發布新聞稿指出，董事會先使學校成為專輔學校後，又於3月28日和5月11日兩次董事會都決議全校於112學年（明年）全校停招，要轉型作社福長照機構，董事會完全無心辦學。這個新聞稿的聯絡人是學校主秘葉怡君。

高苑科大董事會也發表公開信說，發現趙校長（趙必孝）對於學校財務運作支出浮濫，完全無視全校師生的權益，衍生學校被教育部列為專案輔導學校。現在又聽聞校長持續對董事會汙衊造謠，董事會對校長的行為非常心痛。

對於高苑科大陷入教職員與董事會對抗的局面，教育部則說，高苑科大106至109學年決算連續出現虧損，累計達5.4億元，造成財務狀況惡化，至今年1月底已無可用資金，教育部要求董事會於年2月底前捐資1.5億元，以解決學校財務短絀狀況。

高苑科大4月28日召開董事會，表示因學校財務支出控管不佳，無法將捐款直接捐入學校帳戶，決議設立信託專戶，分期完成1.5億元捐資，在教育部核定後15日內完成專戶開立並捐資5000萬元。教育部於5月13日同意。

依規定，高苑科大董事會在5月28日前設立信託專戶並存入5000萬元，教育部表示，如果學校沒做到，因而造成校務無法正常運作，將依私校法聲請法院解除全體董事職務。

教育部表示，「私立高級中等以上學校退場條例」經總統於5月11日公布施行，因高苑科大係條例施行前已列入專案輔導學校，未來經退場審議會認定公告後，教育部將立即加派教職員、學生及學者專家至少三人擔任董事；另改善期間不得逾一年，逾期未獲免除專案輔導學校，教育部將命學校停止全部招生，同時解除全體董事職務，改由教育部派任新董事，處理後續停辦及解散相關事宜。