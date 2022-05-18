商談多年，經濟部標準檢驗局今天(18日)終於與印度完成「臺印度標準及符合性評鑑相互合作協定」，未來兩邊互相承認驗證，可望加速台商產品出口當地量能與速度。這是繼美、日、紐等國後，第8個與我簽下強制性產品測試或驗證相互承認國家。

5月18日印度台北協會主辦「印度台灣高層商務圓桌會議」，由駐印度台北經濟文化中心代表葛葆萱及印度台北協會會長戴國瀾完成異地簽署，深化兩國在標準化及符合性評鑑領域合作。

經濟部標檢局表示，此次協定主要目的，在於推動台印雙方相互承認彼此符合性評鑑機構所核發的產品測試報告及工廠檢查報告。等於台商在國內所做的檢測報告，未來出口不必再等當地給報告，可以擴增產品出口機會與通關速度。

面對「印度製造」口號，台商出口到當地本就有很多技術性障礙挑戰。官員表示，加上這幾年受限印度檢驗量體不夠，又有疫情干擾，我國產品出口當地常出現「塞車」狀況。

此協定的簽署，可排除往昔不利於雙方業者輸銷技術性貿易障礙，並降低檢測及工廠檢查成本，讓雙方業者出口更為便捷。標檢局說，這次取得相互承認，將有助我國廠商出口，開拓印度市場商機。

由於台灣不容易加入多邊標準驗證協定，為了協助國內產品擴展國外市場，經濟部標準檢驗局一直積極與國外政府尋求洽簽雙邊商品檢驗相互承認協議機會，目前有美國、加拿大、紐西蘭、新加坡、日本、菲律賓等7國，在電子電機產品上，與我互相承認產品檢驗效力。印度也簽後，將成為第8國。