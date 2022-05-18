近來因新冠疫情肆虐關係，部分民眾因害怕出門購物染疫而紛紛改採非面對面之網路交易以購物。聯合信用卡處理中心18日特別發出提醒，社會大眾於疫情期間應多留意網路詐欺或手機簡訊釣魚手法，以免荷包遭受損失。

由於疫情影響，詐欺集團也正趁此機會虛設購物網站以騙取民眾之個人資料，甚或利用發送手機簡訊之釣魚方式，博取民眾信任以進行信用卡盜刷交易，進而前往ATM匯款而遭受金錢損失。

聯卡中心指出，詐欺集團通常會利用民眾貪便宜心態，鋪設購物網並放置許多時下流行商品照片，且以低於市價多成金額引誘消費者前往購物，一旦民眾在購物時留下個人聯繫資料並以信用卡消費後，往往事後非但未能取得商品，但卻已遭詐欺集團得手個人資料，及重要之信用卡資訊而再輾轉從事詐欺交易，日後該損失就由消費大眾買單或與銀行爭執交易之真實性而勞民傷財。

此外，詐欺集團也會利用駭客竊取之信用卡交易資料，而以發送手機簡訊方式通知持卡人信用卡遭到盜刷，或是金額交易錯誤需依其指示前往更正，此時民眾若未能提高警覺主動反向與銀行查證，就容易落入其陷阱而被騙衍生額外之信用卡消費金額，或是被騙往ATM操作匯款損失金錢。

聯卡中心除提醒社會大眾留意有關詐欺手法外，近年來也透過內部大數據分析各類型之信用卡詐欺型態排名，並與信用卡會員機構分享即時信用卡詐欺交易偵測系統(TRACE)，由銀行於詐欺交易產生時，主動偵測其異常並與持卡人照會交易之真實性，以共同防堵損害擴大。

聯卡中心呼籲，為能有效防範網路詐騙行為，民眾可前住「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會」網站，瀏覽過往提醒社會大眾關於「防範信用卡網路盜刷」之懶人包內容，以確保自身權益免於受損。