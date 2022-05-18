華南銀行近日與中國石油化學工業開發公司（中石化）簽訂新台幣35億元永續績效連結貸款（Sustainability Linked Loan），以支持客戶實踐環境、社會及公司治理之承諾，善盡銀行業企業社會責任，共創雙贏。

中石化已制定短、中、長期減碳計畫，結合「石化事業」及「土地開發」雙主軸，透過製程改善、效率提升、減少耗能耗水、提高綠色建材使用等作為，以期達成2050年淨零碳排之承諾目標，係台灣唯一連續兩年入選國際永續評比機構標普全球（S&P Global）永續年鑑之化工類企業，2021年在全球化學產業排名第16，展現其持續投入ESG之成果。

華南銀行表示，結合相同理念之企業共同實踐企業社會責任，是金融業永續發展方向之一，本次與中石化簽署之連結貸款，將溫室氣體、空氣污染物及用水量及能源使用量、永續獲獎數目，以及供應鏈ESG調查完成率等永續指標納入融資架構中，作為利率加碼之調整依據，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。

華南銀行為降低環境與社會風險，除已訂定「永續授信原則」及負面表列授信對象外，並委請顧問公司導入簽署赤道原則作業程序，以協助企業實踐ESG精神；另為響應金管會提出之「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0-永續發展藍圖」等六大興利方案政策，並由總經理張振芳親自領軍成立專案工作小組，將ESG理念融入營運策略及商業模式中，持續落實永續金融。

未來華南銀行仍將持續強化公司治理，實踐普惠金融，善盡企業社會責任，提供更多元的服務，與客戶共創雙贏，為環境永續貢獻心力。