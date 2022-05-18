趙小僑和劉亮佐2017年結婚，為了求子不惜做1次人工受孕和2次試管，可惜均失敗，2021年好不容易懷孕，卻在懷孕16周時胎停，讓夫妻倆心碎不已。趙小僑今（18日）曬出孕肚宣布懷孕30周的喜訊，獲得許多祝福；老公劉亮佐受訪時坦言，自己心情還是持續忐忑，「畢竟上次16周胎停，對我們來說，心情簡直是垂直式降落，實在太可怕了，再也承受不了。」

劉亮佐透露日前產檢時，發現小僑的肝指數連續3次都往上升高，醫生說有點異常但不嚴重，是可以接受的數字，「可是因為上一次胎停的原因是免疫問題，小僑突然嘴巴長了皰疹，過沒幾天檢查就胎停，雖不確定是直接關連原因，但這次有異常就擔心。婦產科已排除是婦產科問題，目前朝免疫問題方向推測，所以還是戰戰兢兢、比較謹慎一點」。

趙小僑公布懷孕30周好消息。（經紀人林修毅提供）

稍早之前劉亮佐也PO文透露：「上次的經驗，疼痛得我沒辦法再開心、樂觀，但是沒忘記自己曾經説過『千萬不能因為這種無法預知的恐懼而失去對生命的期待和努力』」。

他們原本預定要等生完寶寶再正式對外公布，「但昨天小僑在社群發了一個去台大醫院產檢的限時動態，被幾位媒體朋友看到，來詢問是否要恭喜了，加上最近孕肚真的藏不住了，去產檢、生殖醫學中心時常有人過來加油、恭喜，所以跟經紀人討論後決定提早公布」。

劉亮佐心疼地說，小僑這次懷孕吃了很多苦，每天都要自己在肚皮上打「肝素」，打完還要按壓30分鐘，整個整個肚子都是瘀青，「她超強的，我在旁邊看都由衷佩服！感覺自己做什麼都彌補不了她懷孕的辛苦，唯一能做的，就是有空就多陪著她。所以這段時間很多邀約、聚會都以各種理由婉拒推遲，未來10周為了保護小僑和典典寶寶，也會持續這麼做！」

劉亮佐透露，雖然小僑的懷孕過程辛苦且提心弔膽，但她的心情非常好、有盡量放寬心，「她每天都在跟寶寶講話，她很能講、很能聊。爹地要出門上班了、爹地回家了，媽咪等一下要吃什麼，都會像播報員一樣跟寶寶分享，保持一直講話、有連結的狀態」，他也拜託大家持續給他們祝福，一起迎接典典寶寶出生。