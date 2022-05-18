彰化縣福興鄉近月來濫倒廢土集團入侵，許姓民眾拍下卡車、聯結車和怪手存證。（許姓民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣福興鄉近月來濫倒廢土集團入侵，許姓民眾拍下卡車、聯結車和怪手存證。（許姓民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

廢土到處流竄，彰化縣福興鄉鎮平村、秀厝村近來也遭亂倒廢棄土集團入侵，許姓民眾位於蛇崙公墓廢棄鰻魚池，18日上午出現3台載滿土方大卡車，緊急報案，警方趕到現場，卡車已經開溜，只剩準備配合作業的怪手，警方帶回滯留在現場嫌疑人，案情還待進一步釐清。

北部廢棄土方近年來瘋狂南運，彰化縣成濫倒天堂，大城、芳苑等鄉，已經有數百公頃養殖池被填滿，彰化縣警局查出背後涉及龐大「黑吃黑」利益，天道盟不倒會二林分會，一面尋覓土地「引兵入關」，一面又對清倒車隊強索保護費，已於4月下旬收網，將李嫌等12人查緝到案，並移送彰化地檢署偵辦。

但歪風到處蔓延，福興鄉沿海廢棄養鰻池近幾個月來也遭染指，許姓民眾表示，上午8時左右，發現3輛大卡車、一輛板車和一輛已在砍除池塘旁大榕樹樹枝的怪手，警覺有異，拍照存證，並記下其中一輛卡車號碼和托板車的車號報警。警方趕赴現場，卡車已經開走，帶回留在現場的老、中、青3名涉嫌人。

福興鄉鎮平村長柯榮城指出，日前秀厝村陳前國代池塘，已遭濫倒，懷疑不法集團勾結當地人，尋找無人使用土地，也不知廢土有沒有毒；路過村民也嘩然，表示清晨6點多，就看到外來車輛停在附近，以為要填土蓋樓房。

警方表示，土方尚未倒入池塘，只能叫嫌疑人立下切結書，如許姓民眾池塘再遭人濫倒，會優先找他們到案瞭解，並呼籲鄉民提高警覺，疑隨時報案。

彰化縣環保局表示，彰化縣去年通報濫倒廢土243件、取締149輛，今年至今共66件、依廢棄物清理法第9條裁處取締28輛未隨車攜帶合法土石方來源證明文件之載運車輛。

環保局表示，權限只能取締未隨車攜帶合法土石方來源證明文件的車輛，每趟次罰款6萬元，是否涉及違法土地使用，已通報地政處和農業處，進一步查處。