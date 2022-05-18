4個青年團隊與投資廠家簽署總金額達300萬元的MOU合作意向書，逐步朝創業、轉型之路前進。（呂妍庭攝）

為支持青年團體實踐理想，嘉義縣政府勞工暨青年發展處與嘉義縣創新創業協會舉辦「嘉點好漾美好生活提案計畫」，開放團隊提案，最後從11鄉鎮市、22組在地青年團隊選出13組亮點團隊，並媒合企業資源，導入資金、技術支援等，18日成果展示會上，4個青年團隊與投資廠家簽署總金額達300萬元的MOU合作意向書，逐步朝創業、轉型之路前進。

今勞青處在縣府舉辦成果展，勞青處副處長林俊傑說，這項計畫匯集22組在地青年團隊提案，先提供一對一業師輔導、資源分享等課程後，再根據提案內容、市場潛力、技術創新等層面，綜合評分後選出13支團隊，同時縣府也加碼舉辦創業資源媒合會，邀廠商與團隊交流，最後有4家公司願意以資金投資或技術合作等方式，與青年團隊共同開發新市場。

包括「懂吃懂吃－教育媒合平台」獲台灣區塊鏈投資公司100萬投資意向、「蒜頭尚青」獲豐成投資股分有限公司100萬投資意向、「嬉溪C」獲臥龍網路營銷有限公司50萬投資意向，「癮JOY體育課」獲美學健康國際有限公司50萬投資意向，雙方並簽訂MOU象徵合作的開啟。

此外，鈴蘭碗粿、元辰Ture、德旺虎文創生活館、小白海鮮＋互蕙好食也分別有企業承諾協助市場通路，愛在山林創意藍染、小義仁工作坊、佇嘉文化故事、嘉義順發製油則獲相關計畫資源協助，林俊傑說強調，企業資源加進來，創業成果才會延續。

嘉義縣長翁章梁指出，這次匯集有想法、敢實踐的年輕人發揮在地產業的創意，也讓人看到他們努力的故事。參與評審的南華大學副校長林辰璋說，多數團隊都不認為成果展是終點，反而腦袋裡都在不斷思考翻轉，如何才能讓自家產品變更好、更連結在地文化，顯示計畫兼顧創業與市場需求，是最成功的一點。

勞青處長陳奕翰強調，嘉點好漾協助創業團隊提高存活率、走過初期的艱辛，也陪著地方青年勇敢轉型、創新，達到「創業點子優化、符合在地需求、在地青年培力」三大目的。