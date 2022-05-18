1名女網友的婆婆日前被診斷罹患大腸癌末期，婆家每個孩子各拿出10萬，並決定賣掉老家做後續醫療費，但女網友認為當初婆婆出錢讓大哥、小姑各自買房，唯獨她的丈夫選擇租屋，婆婆先前已答應要把老家過戶給丈夫，如今為了醫藥費要賣房，她認為相當不公平，直言都婆婆「已經末期，再活也沒幾年」。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的婆婆日前被診斷出罹患大腸癌，因為沒有保險只能向子女討醫藥費，她的丈夫與其他兄弟姊妹一人拿出10萬，並決定若在不足，就會賣掉老家，原PO直言「我是很不能接受這種方法，婆婆已經是末期，醫生說再活也沒幾年」。

該女網友說，當初大哥小姑選擇買房子時，她的婆婆都有贊助一筆錢，而她的丈夫選擇租屋，婆婆因此承諾過以後老家會過戶給她的丈夫，如今婆婆因為罹癌，卻要變賣老家付醫藥費，讓她覺得「大哥小姑根本佔我們便宜」；丈夫則說目前都以母親優先，她認為癌症已末期，根本不需積極治療。

該女網友說若是她的母親遇到此事，也不會想連累孩子，她的丈夫卻決定與她離婚，她不認為自己有錯；其他網友則留言「也許你對婆婆沒有太多感情，但對你老公跟他的兄妹來說不同，你的說法太直接且缺少同理心跟人情味」、「老家本來就不是你們的財產，是老一輩人的」、「看當初贊助買房多少錢，從賣老家所得的錢抽出歸你們，剩下的就當醫藥費」、「老家本來就跟妳沒關係，他們要怎麼處理是他們的事」、「這真的是兩難，需要動智慧」。