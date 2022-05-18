圓山飯店松鶴餐廳即日起到6月30日止推出「安心用餐計畫」，活動期間除每天推出三層式「天然美味極品寶盒」外帶餐盒，星期五至－星期日則可以在松鶴餐廳享受主廚精心準備的八大主題餐，搭配半自助式餐飲（Semi-buffet），無限暢快享美食。

疫情升溫，自助餐廳讓客人多有疑慮，圓山大飯店為滿足客人的味蕾同時兼顧減少與人接觸的安全用餐著想，推出「安心用餐計畫」，週五－週日（週五、週六晚餐，週六、週日午餐）在松鶴餐廳提供半自助式的用餐方式，除了部分餐飲自取外，主廚精心準備六道超值葷食主餐，爐烤現切牛肉搭配薯泥佐黑胡椒醬汁、煎烤虎斑蝦飾水煮蔬菜搭配荷蘭醬汁、香煎小里肌搭配牛肝菌野菇醬汁、燴燉時蔬紅咖哩雞腿搭配薑黃飯、爐烤香料羔羊排搭配芥籽奶油醬汁、香煎海鱸魚菲力搭配奶油白酒醬汁，還有二道素食主餐，愛吃什麼，就點什麼，主餐一樣可以吃到飽，不用離開座位，將由專人為您送上桌。喜愛海鮮和各式肉品的老饕千萬不可以錯過。歡迎持2021ITF平日松鶴自助午、晚餐單人券回娘家，享用餐不加價優惠。

客人不想內用，可以提前二天預訂「天然美味極品寶盒」，三層組合共20多種品項的美味健康料理，讓客人在家享用。為圓山大飯店表示，「天然美味極品寶盒」使用高級、美味、無化學添加的珍鮮無添加系列調味品，包括臺鹽公司為圓山大飯店獨家調配的「圓山御廚無添加調味珍鮮」，及高印五印醋百年工法傳承、古法釀造的「圓山御廚無添加純釀老醋」，還有豆油伯100％純釀造「圓山御廚無添加純釀醬油」，並堅持少油、少添加，讓賓客享受美味、吃出健康。「天然美味極品寶盒」內用或外帶嘗鮮價1,380元，加贈四吋原價520元，使用赤藻糖製作的巴斯克起士蛋糕，讓您品味甜點無負擔。

圓山大飯店體貼持餐券回娘家的賓客，除了提供假日用餐不加價外，也可以選擇直接兌換「1,380元天然美味極品寶盒」，同時享有299元嘗鮮加購價，將原價520元的健康無負擔巴斯克起士蛋糕一起帶回家。