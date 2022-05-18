5月18日是國際博物館日，也是國中會考前夕，客委會特在六堆客家文化園區推出「文青雁行-六堆文教與三進士」特展。（謝佳潾攝）

5月18日是國際博物館日，也是國中會考前夕，客委會特在六堆客家文化園區推出「文青雁行-六堆文教與三進士」特展。（謝佳潾攝）

5月18日是國際博物館日，也是國中會考前夕，客委會特在六堆客家文化園區推出「文青雁行-六堆文教與三進士」特展，以六堆文人為題，呈現今昔文青的相遇，應景之餘也帶大家深入淺出探索六堆客家文風鼎盛的文化背景。

客委會指出，「文青雁行-六堆文教與三進士」特展是以六堆文人為主題，透過插畫家的趣味插圖、互動多媒體及文物展品等元素，呈現六堆的文教背景，同時也介紹六堆客家的3位進士，黃驤雲、張維垣與江昶榮，他們熱心公益與推廣文教的積極作為。

客發中心主任何金樑說，清領時期，在台灣的學子要考取舉人及進士非常不易，要先平安橫渡台灣海峽，才能抵達福建及北京參加考試，據記載，當時考取舉人的客籍人士有33位，其中六堆地區占21位，而全台客籍進士4名，六堆地區又占3名，也就是黃驤雲、張維垣、江昶榮，可見六堆地區文人輩出。

他說，會開設此特展，除因搭上國際博物館日的順風車外，主因是適逢國中會考前夕，盼藉此展讓大家看見六堆客家注重教育的文化背景，並加以借鏡，且3名進士後代也為該展捐贈文物及共同參與客家研究工作，相信能為六堆客家的教育史勾勒出更完整的歷史軌跡。

他說，客家人非常注重耕讀傳家，除了是對科舉文化的重視外，也是代表他們對文字的珍視、對知識的崇敬，所以在六堆地區的伙房能時常看到與「耕」、「讀」相關的門楣及棟對，此外，六堆還有全台唯一專祀韓愈的昌黎祠，以及保有敬字風俗文化。

他強調，直至今日，六堆地區仍持續重視教育與文化傳承，包含各類型的文教組織、豐富多樣的文化刊物、以及文化教育的活動慶典等。