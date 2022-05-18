立法院本會期只剩兩周的時間，朝野黨團今協商攸關嚴懲大陸經濟間諜的「國安法修正草案」及「台灣與大陸地區人民關係條例修正草案」，預計在本周五的院會三讀通過。

行政院修法說明指出，當代國家安全概念不限於軍事，擴及於經濟發展與產業競爭力對國家發展的影響。近年我國高科技產業屢有遭外國及中港澳等競爭對手違法挖角高階研發人才，並竊取產業核心技術案件發生，嚴重影響我國高科技產業發展與競爭力。

朝野立委在協商中，對於多數條文均照初審時意見通過，並無太大爭議。根據初審通過條文，任何人不得為外國、中港澳、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，從事侵害國家核心關鍵技術營業秘密行為，違者可處五年以上、十二年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以上、一億元以下罰金。

此次修正案同時新增「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，明定任何人不得意圖在外國、中港澳使用國家核心關鍵技術之營業秘密，而有侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為。違者可處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以上、五千萬元以下罰金。

民進黨團總召柯建銘日前表示，根據法務部調查局的資料，有關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年就查獲26案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達新台幣2118億7839萬6089元，「這兩部法案，對台灣現況有其急迫性。」