大陸「直播一姐」薇婭消失半年後，她直播間曾經的「二把手」琦兒近期從淘寶轉戰抖音，以直播主身份開啟了直播帶貨。據灰豚數據顯示，7日的首場直播中，琦兒直播間成交額共計1912萬元（人民幣，下同，約台幣8425萬元）；9日的銷售額則為1237.3萬元，登上當天抖音直播間帶貨榜第一名。

薇婭的「徒弟們」重啟直播不是第一次。在琦兒之前，今年2月，薇婭直播間曾經的5名助播組建了「蜜蜂驚喜社」直播間，也開始在淘寶直播帶貨。

藉著薇婭昔日的吸粉能力，「蜜蜂驚喜社」的首播觀看人次超過100萬，當晚漲粉26萬。不過，經過幾個月的時間，「蜜蜂驚喜社」的觀看人次穩定在700—1000多萬，未見有更高突破。

5月7日，琦兒正式在抖音開啟了帶貨首秀，並很快衝上了抖音直播間帶貨榜第一名。飛瓜數據顯示，其當晚兩場直播時長達5小時，上架商品44個，觀看人次共有606萬。

儘管這場首秀沒有提及薇婭，但外界認為，薇婭直播間的影子卻處處都在。一方面，粉絲與薇婭直播間的重合度較高；另一方面，琦兒直播的話術風格也還是在薇婭直播間時的風格，此外，直播間場景的佈置、講解時產品介紹的字幕等，都與薇婭直播間有相似的地方。

琦兒的直播間在選物上，和此前薇婭直播間也類似，從食品、服裝到護膚品，品類多而全。據新抖數據，從開播到現在，琦兒一共進行了3場帶貨直播，總觀看人次達1649.02萬人次，7日的首場直播中，琦兒直播間成交額共計1912萬元；9日的銷售額則為1237.3萬元，登上當天抖音直播間帶貨榜第一名。