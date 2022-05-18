43歲王姓男子自2017年起招攬民眾投資地下期貨，並以高薪聘雇業務員call客，士林地檢署18日指揮調查局，搜索王嫌位在中山區的辦公室、住家等6處，查扣2800萬現金、保時捷休旅車以及帳冊，共約談9名被告到案，預計晚間將依違反《期貨交易法》複訊。

檢調指出，王男並未設立公司行號，卻在商業區承租辦公室，透過業務員打電話攬客，並以名為「台灣加權指數期貨」商品，強調不收手續費、保證金，藉此引誘民眾投資加權指數漲、跌，一但投資錯誤將積欠大筆債務，王男等人再轉由他人索討債務，檢調從帳冊初步了解，王等人客戶超過百人。

王男以每月3萬元底薪，3000元全勤獎金招募業務人員，提供客戶名單供業務員call客，業務員每月須招攬6人，每多1名客戶，可賺取人頭獎金，客戶下單100萬，業務可領取5萬紅包，藉業務員推銷商品，吸引想要「以小博大」民眾上門。

檢方指出，地下期貨公司嚴重影響金融秩序，一但投資失敗恐會陷入家破人亡的窘境，王等人違反《期貨交易法》中未經許可經營期貨業務，可處7年以下有期徒刑。士林地檢署今指揮調查人員搜索王男辦公室、住處，約談9人到案，另外將釐清是否涉及洗錢，預計晚間由市調站移送士檢複訊。