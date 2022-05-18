因應本土疫情嚴峻，我國單日本土確診數已創8.5萬人新高，各大金融機構人力調度緊繃，今年金融機構申報英、日、澳籍CRS帳戶資訊速度趨緩。財政部國際財政司也在18日公告，金融機構今年申報CRS期間延長一個月，申報期限從6月30日展延至8月2日。

依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，若有天災、事變或不可抗力事由如疫情遲誤CRS申報，財政部可另行公告延長申報期間，減輕金融機構申報壓力。

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