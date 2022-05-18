在宏碁集團創辦人施振榮牽線下，跨領域的NFT生成藝術家吳哲宇個展「混沌實驗室」，與科文集團旗下双融域和宏碁攜手合作，於台北101的AMBI SPACE ONE場域登場（5/20～5/22）。這也是生成藝術首度透過互動式的NFT程式，從平面影像呈現擴展向沉浸式場域，創造突破想像的全新感官體驗，亦將全球NFT創作推向一新里程碑。

施振榮表示，吳哲宇是新媒體／生成領域的藝術家新秀，此回將自己的作品擴充展開沉浸劇場，「混沌實驗室—從NFT虛擬到現實世界的轉換」個展將也是一個新型態創作的重大突破，值得大家拭目以待。

生成藝術（Generative Art）是透過編寫程式碼，讓演算法自行生成圖像或影像等作品，近年區塊鏈快速發展後，生成藝術創作者常將作品上鏈製成NFT進行販售，隨著NFT熱潮興起，也使得大量生成藝術作品被發掘。

吳哲宇以近三年（2020～2022）內所創作的演算藝術作品為基底，將現代藝術與沉浸式表演融合，同時搭配古典音樂與現代電音譜曲，經由現場演奏及組合樂段，和即時影像程式視覺表現，將原本的虛擬世界場景移轉到實體沉浸空間，讓參觀者被生成藝術的影像音響包圍，也透過由虛擬跨入實境的反轉與即時呈現的表現，為元宇宙新時代寫下新頁。

主辦單位双融域表示，此次展覽也是全台首次將虛擬NFT生成式藝術轉譯為實體沉浸式體驗，於台灣最高技術規格沉浸展演空間双融域AMBI SPACE ONE展出，帶領觀者走入NFT迷人境地，進行一場生成式藝術的美學饗宴。

同時為與更多對NFT領域有興趣的藝術家進行交流，主辦單位也在5/21～5/22舉辦第一個結合創作、藝術、技術與上架的生成式NFT工作坊，希望能為台灣培育更多NFT藝術家。