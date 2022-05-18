隨前一日美股四大指數收紅，費半更飆升逾5％，台股18日反彈強勁，外資更大舉回補、買超111.9億元，助攻加權指數勁揚240點，收在16,296點。專家認為，近期外資賣超力道減小，創造了台股反彈條件，隨指數已跌深，更顯現台股低本益比、高殖利率優勢，對投資角度一年以上的長線買盤來說，是絕佳買點。

永豐投顧總經理李學詩指出，市場資金抽離，是造成國內外股市這波嚴重回檔的主因，在美聯準會（Fed）升息、縮表籠罩下，資金撤離風險資產，重傷科技股，外資就是為了降低風險資產持有比例，撤出新興市場股票，但就目前觀察，其第一波比例調整應近尾聲，也因此創造了台股反彈條件。

然升息、縮表等後續，是否伴隨企業成長趨緩、物價是否真有受抑制，還有待時間觀察，目前股市尚未反映，因此研判外資回頭大買台股的機率並不高，指數是否可能破前低也未知。但相較美股，特別是估值高的那指遭下殺，台股這波跌幅相對小，且因指數回到萬六以下，殖利率、本益比（PE）等優勢浮現，吸引長線買盤進駐。

目前台股殖利率在4％以上、PE則約11.9倍，達歷史下緣位置，意即「台股超便宜」，已跌到「價值區」，吸引內資勇於進場承接，抵擋外資賣壓。台股跌幅小於其他國家股市，對於長線投資者來說、用一年以上的角度來買，長期報酬率好，因此，李學詩直言，「對的價位投資好企業，永遠是對抗通膨的好策略」。